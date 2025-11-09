Histórias cruzam gerações e sonhos no Enem 2025 em Fortaleza

Candidatos entram no campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o primeiro domingo de provas do Enem 2025 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Na manhã deste domingo, 9, os portões da Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriram para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 em Fortaleza. Desde as primeiras horas, o campus do Itaperi reunia estudantes de diferentes idades e perfis, muitos vindos de bairros como Maraponga, Conjunto Esperança e Parangaba, além de cidades da Região Metropolitana, como Caucaia.

Lucia Maria, de 59 anos, é uma das participantes do Enem 2025 Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Lúcia contou com o incentivo das filhas, ambas estudantes de Direito, que a ajudaram a revisar conteúdos e a não desistir. Ela destaca que o objetivo é recomeçar os estudos e mudar de vida. “Estudei; minhas filhas me ensinaram redação. Fiz cursinho do EJA, e a professora dizia: ‘Faz redação todo dia’. Agora gosto de escrever, estou mais empolgada. Eu só quero passar e fazer a diferença na vida das pessoas”.

Entre os muitos que buscavam aliviar a tensão antes do fechamento dos portões, um personagem se destacava. Lucas Justa, 33, vestiu a fantasia de Homem Aranha para motivar os candidatos que chegavam à Uece desde o fim da manhã. Correndo e brincando com os candidatos, ele arrancava sorrisos e fotos antes da prova. “O Homem Aranha é o meu personagem de infância, então ao longo dos anos passei a ter a oportunidade de me vestir como ele e é como se eu encarnasse de fato o personagem.” Lucas Justa se veste de Homem Aranha para animar e incentivar os participantes do Enem 2025 Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Formado em Engenharia Elétrica e cursando Análise de Sistemas, ele conta que sendo o homem-aranha ele consegue chegar nas pessoas e animá-las, dando o apoio que muitas não recebem em casa. “Tem gente que chega sozinha e nervosa, e às vezes uma palavra faz diferença.” Já entre as famílias que acompanharam o Enem deste domingo, uma cena chamou atenção. Bilu Holanda, 44, chegou acompanhada do marido, Carlos Petter, 46; do cunhado Pedro Alencar, 46; e dos filhos gêmeos, Carlos Daniel e Pedro Eduardo, ambos de 17 anos. Pai, tio e dois irmãos são candidatos no Enem 2025 e fazem as provas no campus Itaperi da Uece Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO