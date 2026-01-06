Imóveis de Fortaleza têm 5ª maior alta do País em 2025

Fortaleza registrou valorização de 12,61% nos preços dos imóveis residenciais em 2025 / Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza encerrou 2025 com uma valorização expressiva no mercado imobiliário residencial, consolidando-se entre as capitais com melhor desempenho no País. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dados do Índice FipeZAP de Venda Residencial, referentes a dezembro de 2025, mostram que a capital cearense registrou a quinta maior alta anual do Brasil, superando tanto a média nacional quanto a prévia da inflação oficial.