PMI de serviços dos EUA cai a 52,5 em dezembro; PMI composto recua a 52,7

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 54,1 em novembro a 52,5 em dezembro, segundo pesquisa final da S&P Global, divulgada nesta terça-feira, 6. O resultado definitivo de dezembro ficou abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de queda a 52,9 em ambos os casos.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 54,2 a 52,7 no mesmo período, também abaixo do cálculo inicial, de 53.