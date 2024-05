Cagece investe R$ 255 mi para ampliação da rede de esgoto; veja bairros

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) está investindo R$ 255 milhões na ampliação da rede de esgoto em dez bairros de Fortaleza. Ao todo, 300 mil pessoas devem ser beneficiadas. Veja onde são os locais mais abaixo.

O objetivo é universalizar o acesso aos serviços de esgotamento sanitário e atender as metas estabelecidas no Marco Legal do Saneamento. Quando estiver concluída, somente esta obra vai aumentar o percentual de cobertura de esgoto em cerca de 3%.

De acordo com o gerente de Obras da Cagece, Celso Lira, este é atualmente o maior contrato em execução na companhia e conta com a implantação de mais de 200 km de rede coletora de esgoto, três estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto.