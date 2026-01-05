Melão exportado pelo Ceará não deve sofrer com decisão da França

￼MELÃO não está na lista de frutas citadas pela França que deve ser impactada pela medida / Crédito: JÚLIO CAESAR

"A França praticamente não compra nada da gente. Então, na Famosa, isso não vai gerar nenhum tipo de impacto para nós", disse ao O POVO. Localizada no município de Icapuí, na divisa com o Rio Grande do Norte, a produção da empresa é enviada via Porto de Fortaleza para o exterior. Barcelos ainda afirmou que os produtores cearenses de um modo geral não terão os negócios impactados pela decisão da França porque, na lista de frutas citadas pelo país europeu, nenhuma é produzida no Estado. Questões de logística e de equidade Diretor da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Barcelos ele acrescenta que os franceses não consomem grandes quantidades de frutas brasileiras e põe a medida francesa em xeque ao dizer que o controle de entrada das frutas brasileiras seria feito pelos próprios franceses apenas nas cargas enviadas por avião. “Boa parte da fruta que a gente manda para a Europa, que vai via marítima, não vai direto para a França. Passa principalmente pelo Porto de Roterdã e portos espanhóis. Uma vez internados na comunidade europeia, circula livremente lá dentro e não tem como banir ou restringir a entrada de produtos brasileiros após ter entrado em portos que não sejam os deles”, afirma, acrescentando que não entram frutas do Brasil em portos franceses.

Outra questão apontada pelo diretor da Abrafrutas é de que os produtores franceses reclamam por equidade no uso dos agrotóxicos, uma vez que eles não podem usar alguns tipos de produtos utilizados pelos brasileiros. “A Europa vem usando o princípio da precaução. Então, se a substância pode fazer mal para a abelha, ele é banido. No Brasil, pode usar porque não faz mal à saúde humana e o clima e as abelhas são diferentes também. Então, existe essa diferença do que eles podem usar e nós não. E não faz mal para a saúde humana. Se fizesse, nós também não podíamos usar”, explicou.

O que a França decidiu? A França anunciou, no último domingo, 4, que suspenderá a importação de produtos alimentícios procedentes da América do Sul que contenham resíduos de substâncias proibidas na Europa e citou a produção de frutas dos países sul-americanos e os agrotóxicos proibidos lá.