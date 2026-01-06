Diretor diz que Fed deve cortar mais de 100 pb e alerta que juro alto pode sufocar crescimento

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou que a política monetária norte-americana segue excessivamente restritiva e que cortes mais agressivos nos juros são necessários para evitar danos ao crescimento econômico. Segundo ele, a continuidade da restrição nas condições financeiras "pode sufocar o crescimento ainda na raiz". Em entrevista à Fox Business, Miran declarou que o Fed deveria cortar a taxa de juros em mais de 100 pontos-base (pb) neste ano e disse esperar que os próximos indicadores reforcem a avaliação de que as reduções "são apropriadas".

O diretor do BC norte-americano frisou que a postura restritiva atual "está segurando a economia". Na visão do dirigente, a inflação subjacente já se encontra próxima do objetivo da autoridade monetária, ao observar que a leitura ainda acima de 2% decorre, em grande parte, de distorções específicas. Segundo ele, "peculiaridades na inflação de habitação estão impulsionando o excesso em relação à meta". O diretor também avaliou que o ambiente fiscal deve contribuir para a atividade econômica ao longo do ano. Questionado sobre a sucessão na presidência do Fed, Miran disse que não houve contato com o presidente americano sobre o tema. "Não falei com Donald Trump sobre me tornar presidente do Fed", declarou.