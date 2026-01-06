Taxas de juros rondam estabilidade, com viés de alta, na esteira do dólar

Os juros futuros começam a sessão desta terça-feira (6) perto da estabilidade, a exemplo do movimento do dólar ante o real e outras moedas emergentes e ligadas a commodities. O viés é de alta. Os rendimentos dos Treasuries avançam.

As atenções ficam nos leilões de NTN-F e LFT (11h) do Tesouro e em discurso de um dirigente do Federal Reserve (Fed). A agenda mais fraca do dia tende a manter a liquidez reduzida. "O mercado deve manter a pressão nos vértices longos, refletindo a expectativa de que o Tesouro Nacional oferte um volume robusto na estreia da NTN-F 2037 nesta quinta-feira", diz Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos, em relatório.