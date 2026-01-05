Petrobras assina com Vale fornecimento de diesel S-10 para operações em MG

A parceria comercial com a Vale faz parte da estratégia da Petrobras de aproximação com os consumidores finais de seus produtos por meio de venda direta.

A Petrobras e a Vale assinaram contrato para fornecimento de diesel em operações da mineradora em Minas Gerais. Segundo a Petrobras, o acordo envolve o suprimento de diesel S-10 com adição da parcela obrigatória de 15% de biodiesel, e prevê desenvolvimento de negócios de baixo carbono, como a possibilidade de compra e venda de diesel R (Renovável) e fornecimento de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, estabelecer esse contato direto permite à companhia conhecer melhor as necessidades dos consumidores e ser mais assertiva na construção de soluções que gerem valor para clientes e sociedade. "Ao oferecer combustíveis de alto desempenho e, também, capazes de colaborar com as metas de descarbonização das empresas, a Petrobras aperfeiçoa sua estrutura logística e capacidade de produzir para clientes de relevância internacional", afirma.

"Estamos muito satisfeitos em fortalecer nossa parceria com a Petrobras, o que gera valor para ambas as empresas e para o Brasil. Esse contrato consolida uma relação de confiança e cria espaço para explorarmos, juntos, soluções inovadoras que contribuam para tornar nossas operações cada vez mais eficientes e sustentáveis", disse o CEO da Vale, Gustavo Pimenta.

Desde 2023, as duas empresas vêm colaborando em parcerias de negócios para o desenvolvimento de soluções de baixo carbono. Em 2024, foi estabelecido acordo para cooperação, incluindo os testes de Diesel R5 (5% de conteúdo renovável, além dos 15% obrigatórios de biodiesel) e de bunker com 24% de parcela renovável.