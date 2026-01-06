Dólar abre em ligeira alta de 0,19%, cotado a R$ 5,4157, em linha com exterior

O dólar abriu o pregão desta terça-feira (6) em ligeira alta frente ao real, em linha com a valorização moderada da moeda americana no exterior e com a postura mais cautelosa dos investidores diante do ambiente geopolítico ainda carregado. Na abertura, o dólar à vista avançava 0,19%, cotado a R$ 5,4157, enquanto o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subia 0,14% no início da manhã. No mercado futuro, o contrato de dólar para fevereiro iniciou os negócios praticamente estável, com alta de 0,04%, a R$ 5,4500.

No exterior, o ambiente ainda é de busca seletiva por segurança, com alta expressiva dos metais preciosos desde ontem - o ouro avançou 3% e a prata disparou 8% - em meio aos desdobramentos da crise na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (5) que o país não está em guerra com a Venezuela, disse que pretende "consertar" o país e descartou a realização de novas eleições no curto prazo. Segundo informações da Bloomberg, Trump pediu ao secretário de Estado, Marco Rubio, que lidere o processo de implementação de reformas econômicas e políticas no país vizinho. Ainda assim, a leitura predominante é de que o episódio mantém elevado o nível de incerteza no curto prazo, sustentando o dólar como ativo de proteção. No mercado doméstico, a agenda é relativamente esvaziada, o que tende a reforçar a influência do cenário externo sobre o câmbio na abertura. O principal destaque do dia é a divulgação da balança comercial de dezembro e do acumulado de 2025, às 15h, acompanhada de coletiva de imprensa do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. A mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast aponta superávit de US$ 7,1 bilhões em dezembro, após saldo positivo de US$ 5,842 bilhões em novembro. Investidores também monitoram desdobramentos envolvendo o Banco Master, após a determinação do ministro Jhonatan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU), para a realização de uma inspeção no Banco Central a respeito do processo de liquidação extrajudicial da instituição. Auditores do BC avaliam a medida como atípica, o que gerou questionamentos sobre segurança jurídica no sistema financeiro e pode manter o tema no radar dos mercados.