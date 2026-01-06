PMI de Serviços do Brasil sobe a 53,7 pontos em dezembro ante 50,1 em novembro

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) a respeito da atividade do setor de serviços do Brasil subiu de 50,1 pontos em novembro para 53,7 pontos em dezembro, indicando a expansão mais rápida em mais de um ano. Leituras acima de 50 pontos indicam expansão da atividade. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 6, pela S&P Global, que destaca que houve uma melhoria substancial na demanda por serviços, com as vendas crescendo pelo segundo mês consecutivo e na maior proporção desde novembro de 2024.

Para acomodar o aumento nas entradas de novos pedidos, os provedores de serviços no Brasil recrutaram pessoal adicional, com o aumento no emprego sendo o mais forte desde março. "As empresas brasileiras de serviços comemoraram a melhoria na demanda à medida que nos aproximávamos da temporada de festas, o que sustentou um aumento substancial nas vendas, o crescimento contínuo dos empregos e a melhor recuperação na atividade de serviços em 14 meses", ressaltou Pollyanna de Lima, diretora associada de Economia da S&P Global, em nota. A redução das pressões inflacionárias em toda a economia de serviços, juntamente com novas reduções nos custos e preços industriais, ajudou a conter a inflação geral do setor privado durante o mês de dezembro, acrescenta ela. Pollyanna de Lima também menciona que, apesar do otimismo demonstrado pelos provedores de serviços em relação às perspectivas de crescimento, a confiança foi um pouco abalada pelas preocupações de que as eleições de 2026 possam trazer novos desafios para a economia.