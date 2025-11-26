Mercado imobiliário de Fortaleza tem melhor ano da década em 2025

Valor Geral de Vendas (VGV) do mercado imobiliário cearense alcançou patamar de R$ 6,6 bilhões em 2025, entre janeiro e outubro, superando o acumulado de todo o ano passado / Crédito: Barbara Moira em 08/01/2021

O setor de construção civil obteve no acumulado de janeiro a outubro deste ano um resultado superior a todo o ano passado. Segundo números divulgados pelo Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE) em parceria com a Brain, o Valor Geral de Vendas (VGV) supera os R$ 6,6 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Esse é o melhor resultado para o setor em uma década ao analisar o desempenho da Capital e Região Metropolitana.

Em quantidade de unidades vendidas, o número superou a marca de 13 mil, o que representa o melhor resultado da história do mercado imobiliário cearense. Segmento habitacional econômico ganhou espaço entre os lançamentos e quantidade de unidades comercializadas no Ceará Crédito: FCO FONTENELE Entre janeiro e outubro, foram fechadas aquisições de 13.099 unidades, número 9% melhor do que o igual período de 2024, quando houve 11.983 vendas. Somente em Fortaleza, foram vendidas 8.950 unidades habitacionais, número 20% melhor do que no ano passado.

Sérgio Macedo, diretor de Estatísticas do Sinduscon Ceará, destaca que o resultado positivo tem relação com a combinação favorável entre lançamentos estratégicos, aumento na absorção e diversificação dos produtos. Ele enfatiza que o salto de vendas de produtos econômicos, mais baratos, de menor metragem, mas que são um volume representativo, não elimina a pujança do segmento de alto padrão. Focado na venda de menos produtos, mas mais caros, o alto padrão e luxo "não deve acabar", "pois há pessoas com renda que continuam investindo em novos imóveis e buscando melhores unidades".