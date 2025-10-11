Gás veicular no Ceará é o mais caro do NE e 2º do País

PREÇO nos postos de combusível ficou praticamente estável em relação à semana anterior / Crédito: FERNANDA BARROS

O preço médio do gás natural veicular (GNV) no Ceará, a R$ 5,15, é o mais alto dentre os estados do Nordeste e o segundo maior no Brasil, na semana de 5 a 11 de outubro, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Apesar de elevado, ele se manteve no mesmo patamar na comparação com a semana anterior, que foi de 28 de setembro a 4 de outubro. O valor nos postos cearenses não varia da mínima para a máxima e se mantém em R$ 5,15.

Quem puxa essa precificação é Fortaleza. Comparando com os outros municípios brasileiros, a Capital se posiciona em 14º ao se observarem os preços mais altos dos outros locais, e em terceiro do Nordeste. Comportamento do valor da gasolina comum A gasolina comum também não variou de uma semana para a outra no Ceará e ficou na média de R$ 6,29, variando de R$ 5,69 a R$ 6,75. Em âmbito nacional, fica em 14º. No Nordeste é o 4º maior valor dentre os nove estados da Região.

As posições são as mesmas de Fortaleza ante as capitais brasileiras. A média na Cidade ficou em R$ 6,28, indo de R$ 6,23 a R$ 6,45. A semana de 28 de setembro a 4 de outubro também estava a R$ 6,28. Dentre os municípios cearenses, Itapipoca tem a maior média da gasolina comum, a R$ 6,72. Lá, a 136,55 km de Fortaleza, conforme o Anuário do Ceará, os postos praticam de R$ 6,71 a R$ 6,75. Mas na análise de todas as cidades do Brasil pesquisadas pela ANP, a cidade do Interior tem o 25º preço mais elevado e o sexto do Nordeste.

Etanol do Ceará é o segundo mais caro do Nordeste O etanol hidratado nas bombas encontradas no Ceará vem com média de R$ 4,94, ficando praticamente estável em relação à semana anterior, a R$ 4,93. Frente ao País, fica na segunda posição de maiores precificações do Nordeste e sétima nacionalmente. Os preços variam de R$ 4,49 a R$ 5,62. Na análise das capitais brasileiras, Fortaleza, com R$ 4,91, tem a quarta média mais alta do Nordeste e a nona do Brasil. Na mínima fica em R$ 4,49 e na máxima em R$ 5,39.