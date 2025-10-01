Preço médio do metro quadrado tem maior valor do ano no Ceará

Expectativa é de que ritmo de vendas continue elevado até o fim do ano / Crédito: FCO FONTENELE

O preço médio de venda de imóveis habitacionais em Fortaleza chegou a R$ 11.796 por metro quadrado (m²) e atingiu o maior valor do ano e também dos últimos 12 meses, segundo levantamento feito pela Brain Inteligência Estratégica para o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A variação demonstra que o preço médio está 9% mais caro do que o observado em agosto de 2024 (R$ 10.783/m²) e 4% maior do que em julho (R$ 11.335/m²).

Já quando se compara com os R$ 11.082/m² calculados em janeiro, a elevação é de 6,44%. No cálculo, observa o estudo, unidades do tipo cobertura, lajes, duplex e gardens, além do estoque zerado, são desconsideradas no preço médio, segundo atesta a Brain, responsável pelo levantamento. Também fazem parte do levantamento os municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Quais os preços médios por tipo de imóvel em cada cidade pesquisada? Aquiraz Residencial vertical: R$ 11.362/m²



Condomínio de casas e sobrados: R$ 6.406/m²



Loteamento fechado: R$ 680/m²



Loteamento aberto: R$ 346/m² Caucaia Residencial vertical: R$ 6.042/m²



Condomínio de casas e sobrados: R$ 7.592/m²



Loteamento fechado: R$ 604/m²



Loteamento aberto: R$ 431/m² Eusébio Residencial vertical: R$ 6.238/m²



Condomínio de casas e sobrados: R$ 5.558/m²



Loteamento fechado: R$ 1.305/m²



Loteamento aberto: R$ 899/m² Fortaleza Residencial vertical: R$ 11.796/m²



Condomínio de casas e sobrados: R$ 1.733/m²



Loteamento fechado: R$ 7.618/m² Maracanaú Residencial vertical: R$ 5.258/m²



Condomínio de casas e sobrados: R$ 3.510/m²



Loteamento fechado: R$ 1.347/m²



Loteamento aberto: R$ 357/m² Venda está mais acelerada que os lançamentos Mas os preços mais elevados não estão interferindo no mercado imobiliário. É o que demonstra Sérgio Macedo, diretor de Estatística do Sinduscon-CE. De posse dos dados apurados para agosto, ele sinaliza uma velocidade de vendas maior do que a de lançamentos.

Isso impulsiona o mercado quando se observa o valor geral de vendas (VGV). No que diz respeito às novas unidades ofertadas ao consumidor, o VGV soma R$ 4,67 bilhões entre janeiro e agosto de 2025. Quando se observa o VGV vendido, o montante chega a R$ 4,91 bilhões - 8% a mais do que em 2024. "É impressionante a gente ter crescido em venda de unidades e VGV. O ano de 2024 foi muito forte. Foi o ano que vendeu mais unidades na história do mercado imobiliário e esse ano nós vamos ultrapassar isso. Nossas expectativas são a de continuar com venda muito forte mesmo com juros que não favorecem ao comprador e o vendedor", avalia Macedo.

Quais cidades tiveram mais lançamentos em 2025? Aquiraz: 1.307



Caucaia: 2.231



Eusébio: 487



Fortaleza: 6.168



Maracanaú: 366 Quais cidades mais venderam imóveis em 2025? Aquiraz: 2.405



Caucaia: 2.970



Eusébio: 1.219



Fortaleza: 8.345



Maracanaú: 926 Lotes Já quando o assunto são os loteamentos - segmento que tem chamado atenção do mercado imobiliário, especialmente na região metropolitana - o movimento de mais compra do que lançamento também é observado. Foram 4.370 unidades do tipo vendidas entre janeiro e agosto de 2025, o que representou uma expansão de 53%. Isso fez com que o VGV dos loteamentos somasse R$ 806,2 milhões no período - elevação de 74% sobre os oito primeiros meses de 2024. "O interessante é a gente saber que loteamentos e mercado vertical, tanto na RM quanto Fortaleza, a curva em que há lançamento e vendas. O lançamento está menor que a curva de vendas. Isso indica que está saudável", diz Macedo.