Preço médio do metro quadrado tem maior valor do ano no Ceará

Imóveis: preço médio do metro quadrado atinge maior valor do ano em Fortaleza

Com a velocidade de vendas superior à de lançamentos de novas unidades em Fortaleza e Região Metropolitana, mercado imobiliário vive momento de recordes
O preço médio de venda de imóveis habitacionais em Fortaleza chegou a R$ 11.796 por metro quadrado (m²) e atingiu o maior valor do ano e também dos últimos 12 meses, segundo levantamento feito pela Brain Inteligência Estratégica para o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

A variação demonstra que o preço médio está 9% mais caro do que o observado em agosto de 2024 (R$ 10.783/m²) e 4% maior do que em julho (R$ 11.335/m²).

Já quando se compara com os R$ 11.082/m² calculados em janeiro, a elevação é de 6,44%.

No cálculo, observa o estudo, unidades do tipo cobertura, lajes, duplex e gardens, além do estoque zerado, são desconsideradas no preço médio, segundo atesta a Brain, responsável pelo levantamento.

Também fazem parte do levantamento os municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Quais os preços médios por tipo de imóvel em cada cidade pesquisada?

Aquiraz

  • Residencial vertical: R$ 11.362/m²
  • Condomínio de casas e sobrados: R$ 6.406/m²
  • Loteamento fechado: R$ 680/m²
  • Loteamento aberto: R$ 346/m²

Caucaia

  • Residencial vertical: R$ 6.042/m²
  • Condomínio de casas e sobrados: R$ 7.592/m²
  • Loteamento fechado: R$ 604/m²
  • Loteamento aberto: R$ 431/m²

Eusébio

  • Residencial vertical: R$ 6.238/m²
  • Condomínio de casas e sobrados: R$ 5.558/m²
  • Loteamento fechado: R$ 1.305/m²
  • Loteamento aberto: R$ 899/m²

Fortaleza

  • Residencial vertical: R$ 11.796/m²
  • Condomínio de casas e sobrados: R$ 1.733/m²
  • Loteamento fechado: R$ 7.618/m²

Maracanaú

  • Residencial vertical: R$ 5.258/m²
  • Condomínio de casas e sobrados: R$ 3.510/m²
  • Loteamento fechado: R$ 1.347/m²
  • Loteamento aberto: R$ 357/m²

Venda está mais acelerada que os lançamentos

Mas os preços mais elevados não estão interferindo no mercado imobiliário. É o que demonstra Sérgio Macedo, diretor de Estatística do Sinduscon-CE. De posse dos dados apurados para agosto, ele sinaliza uma velocidade de vendas maior do que a de lançamentos.

"Estamos com uma curva que há tempos não acontecia. O mercado está pujante, está ótimo porque a gente vende mais do que lança, apesar dos juros básicos a 15%", destaca.

No ano, o número de lançamentos em Fortaleza e Região Metropolitana chegou a 10.559, enquanto o número de vendas no mesmo período soma um total de 15.865 unidades habitacionais, dos quais 5.458 são de padrão econômico, classificados no programa Minha Casa Minha Vida.

 

Isso impulsiona o mercado quando se observa o valor geral de vendas (VGV). No que diz respeito às novas unidades ofertadas ao consumidor, o VGV soma R$ 4,67 bilhões entre janeiro e agosto de 2025.

Quando se observa o VGV vendido, o montante chega a R$ 4,91 bilhões - 8% a mais do que em 2024.

"É impressionante a gente ter crescido em venda de unidades e VGV. O ano de 2024 foi muito forte. Foi o ano que vendeu mais unidades na história do mercado imobiliário e esse ano nós vamos ultrapassar isso. Nossas expectativas são a de continuar com venda muito forte mesmo com juros que não favorecem ao comprador e o vendedor", avalia Macedo.

Quais cidades tiveram mais lançamentos em 2025?

  • Aquiraz: 1.307
  • Caucaia: 2.231
  • Eusébio: 487
  • Fortaleza: 6.168
  • Maracanaú: 366

Quais cidades mais venderam imóveis em 2025?

  • Aquiraz: 2.405
  • Caucaia: 2.970
  • Eusébio: 1.219
  • Fortaleza: 8.345
  • Maracanaú: 926

Lotes

Já quando o assunto são os loteamentos - segmento que tem chamado atenção do mercado imobiliário, especialmente na região metropolitana - o movimento de mais compra do que lançamento também é observado.

Foram 4.370 unidades do tipo vendidas entre janeiro e agosto de 2025, o que representou uma expansão de 53%. Isso fez com que o VGV dos loteamentos somasse R$ 806,2 milhões no período - elevação de 74% sobre os oito primeiros meses de 2024.

"O interessante é a gente saber que loteamentos e mercado vertical, tanto na RM quanto Fortaleza, a curva em que há lançamento e vendas. O lançamento está menor que a curva de vendas. Isso indica que está saudável", diz Macedo.

Sobre o menor ritmo de lançamento de loteamentos, o diretor do Sinduscon aponta para o processo legal de viabilizar a venda do lote demora mais do que os empreendimentos verticais, em termos burocráticos.

Trimestre de crescimento

Perguntado sobre o que espera de 2025, ele menciona mais uma vez que os números calculados pelo Sinduscon sinalizam que o ano será de mais recordes, onde o último trimestre deve ter participação decisiva.

Entre outubro e dezembro, tradicionalmente, há mais vendas de imóveis na Capital e na Região Metropolitana. A expectativa do Sinduscon é de que isso mantenha os indicadores elevados e confirme um novo período de vendas.

"Nós estamos com uma média muito alta de vendas. Em dois anos, nós estamos com 8%. Isso quer dizer, que todos os produtos lançados em 12 meses estariam vendidos", arremata.

Aquecimento também no mercado de trabalho

O ritmo acelerado da indústria da construção civil reflete também nos serviços agregados ao setor, como atesta o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE).

Dados apontados pela vice-presidente da instituição, Adriana Alves, indicam que mais 1143 novos profissionais ingressaram na profissão de corretor de imóveis entre janeiro e agosto de 2025.

"O comportamento do mercado de uma maneira geral influencia muito a pessoa querer entrar na profissão. Há diversos tipos de imóveis e a sua rentabilidade vai depender só de você. Há uma gama imensa de imóveis que abre margem para especialização", destaca.

Adriana ressalta ainda que o horário flexível é outro atrativo, uma vez que os corretores "fazem o seu horário", adequando-se aos interesses próprios e dos clientes.

"Esse mercado vai aquecer muito mais, vamos ter grandes empreendimentos a serem lançados e várias pessoas vão tomar a decisão de ser corretores de imóveis", arrematou.

