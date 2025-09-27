Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preço médio do diesel S10 subiu R$ 0,12 em uma semana no Ceará

Preço médio do diesel S10 subiu R$ 0,12 em uma semana no Ceará

Segundo levantamento da ANP, o preço médio do combustível passou de R$ 5,83 para R$ 5,95 em sete dias, uma alta de 2%
Atualizado às Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O preço médio do diesel vendido no Ceará teve uma alta expressiva na última semana, de 2%. Com isso, o valor médio do litro subiu de R$ 5,83 para R$ 5,95 nos últimos sete dias.

O valor mais em conta pode ser encontrado em Fortaleza, onde é comercializado a até R$ 5,41 e o mais caro é encontrado em Iguatu, onde pode custar R$ 6,79 por litro.

Leia mais

Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Já o diesel comum (B S500) teve alta menos intensa, de 1,3%, indo de R$ 5,92 para R$ 6,00, em sete dias.

Contudo, a segunda maior elevação de preços na última semana, conforme a ANP, foi do gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha). O botijão de 13kg teve alta de 1,8%, passando de um valor médio de R$ 111,63 para R$ 113,75.

Já a gasolina comum teve alta de 0,3%, passando de R$ 6,29 para R$ 6,31. O valor mais em conta pode ser encontrado em Quixadá, onde é comercializada a até R$ 5,69 por litro. Já o consumidor de Itapipoca pode pagar até R$ 6,75 por litro. Por sua vez, a gasolina aditivada teve alta maior, de 0,4%, passando de R$ 6,43 para R$ 6,46, o litro, na última semana

O gás natural veicular (GNV), por outro lado, segue com preço médio de R$ 5,15 o metro cúbico (m³).

Etanol tem ligeira queda

O etanol hidratado foi o único dos sete produtos pesquisados pela ANP, a apresentar uma ligeira redução, de 0,2% caindo de R$ para 4,98 para 4,97, em média o litro.

Os municípios com preços mais em conta são Fortaleza e Quixadá, ambos com postos comercializando o litro do etanol a até R$ 4,79. Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do etanol.

Apesar disso, no Ceará, o etanol ainda está custando 75,9% em relação ao preço médio da gasolina comum. Especialistas consideram que abastecer com o biocombustível é mais competitivo em relação ao derivado do petróleo quando essa proporção for igual ou inferior a 70%, embora isso possa variar a depender do veículo em que o produto for utilizado.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar