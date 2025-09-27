Preço médio do diesel S10 subiu R$ 0,12 em uma semana no Ceará

Preço médio do diesel S10 subiu R$ 0,12 em uma semana no CearáSegundo levantamento da ANP, o preço médio do combustível passou de R$ 5,83 para R$ 5,95 em sete dias, uma alta de 2%
O preço médio do diesel vendido no Ceará teve uma alta expressiva na última semana, de 2%. Com isso, o valor médio do litro subiu de R$ 5,83 para R$ 5,95 nos últimos sete dias.
O valor mais em conta pode ser encontrado em Fortaleza, onde é comercializado a até R$ 5,41 e o mais caro é encontrado em Iguatu, onde pode custar R$ 6,79 por litro.
Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Já o diesel comum (B S500) teve alta menos intensa, de 1,3%, indo de R$ 5,92 para R$ 6,00, em sete dias.
Contudo, a segunda maior elevação de preços na última semana, conforme a ANP, foi do gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha). O botijão de 13kg teve alta de 1,8%, passando de um valor médio de R$ 111,63 para R$ 113,75.
Já a gasolina comum teve alta de 0,3%, passando de R$ 6,29 para R$ 6,31. O valor mais em conta pode ser encontrado em Quixadá, onde é comercializada a até R$ 5,69 por litro. Já o consumidor de Itapipoca pode pagar até R$ 6,75 por litro. Por sua vez, a gasolina aditivada teve alta maior, de 0,4%, passando de R$ 6,43 para R$ 6,46, o litro, na última semana
O gás natural veicular (GNV), por outro lado, segue com preço médio de R$ 5,15 o metro cúbico (m³).
Etanol tem ligeira queda
O etanol hidratado foi o único dos sete produtos pesquisados pela ANP, a apresentar uma ligeira redução, de 0,2% caindo de R$ para 4,98 para 4,97, em média o litro.
Os municípios com preços mais em conta são Fortaleza e Quixadá, ambos com postos comercializando o litro do etanol a até R$ 4,79. Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do etanol.
Apesar disso, no Ceará, o etanol ainda está custando 75,9% em relação ao preço médio da gasolina comum. Especialistas consideram que abastecer com o biocombustível é mais competitivo em relação ao derivado do petróleo quando essa proporção for igual ou inferior a 70%, embora isso possa variar a depender do veículo em que o produto for utilizado.
