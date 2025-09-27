Preço médio do diesel S10 subiu R$ 0,12 em uma semana no Ceará

Valor médio do litro do diesel S10 no Ceará subiu de R$ 5,83 para R$ 5,95 nos últimos sete dias / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O preço médio do diesel vendido no Ceará teve uma alta expressiva na última semana, de 2%. Com isso, o valor médio do litro subiu de R$ 5,83 para R$ 5,95 nos últimos sete dias. O valor mais em conta pode ser encontrado em Fortaleza, onde é comercializado a até R$ 5,41 e o mais caro é encontrado em Iguatu, onde pode custar R$ 6,79 por litro.

O gás natural veicular (GNV), por outro lado, segue com preço médio de R$ 5,15 o metro cúbico (m³). Etanol tem ligeira queda O etanol hidratado foi o único dos sete produtos pesquisados pela ANP, a apresentar uma ligeira redução, de 0,2% caindo de R$ para 4,98 para 4,97, em média o litro. Os municípios com preços mais em conta são Fortaleza e Quixadá, ambos com postos comercializando o litro do etanol a até R$ 4,79. Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do etanol.