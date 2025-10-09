Inflação Fortaleza em setembro é a segunda menor do Nordeste

Energia elétrica puxou a inflação da Grande Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

Em setembro, a inflação oficial da Grande Fortaleza ficou em 0,38%, ficando abaixo da média nacional (0,48%). É o segundo menor índice do Nordeste, atrás apenas de Salvador (0,17%), e quinto mais baixo do País, empatando com Curitiba. Além disso, o resultado ficou 0,45 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de -0,07% de agosto.

Dos nove grupos avaliados para medir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cinco tiveram deflação e outros quatro alta na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira, 9 de outubro, o conjunto alimentação e bebidas, com maior peso no dia a dia dos fortalezenses, teve recuo de 0,30%. Neste grupo, 12 itens dos 17 apresentados tiveram redução na passagem de agosto para setembro. Destaques para tubérculos e raízes (-8,22%) e sal e condimentos (-2,74%).

Transportes também caiu (-0,36%) sob influência dos combustíveis (-1%). Educação foi outra queda (-0,04%) registrada, seguido de comunicação (-0,33%). Porém, o grupo habitação (2,98%) teve elevação devido ao aumento dos custos com energia elétrica, de 9,40% em setembro. Este foi o principal impacto individual no índice do mês. A continuidade da vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, a partir de 1º de setembro, adicionando R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos.

No Brasil, das 10 Regiões Metropolitanas pesquisadas, todas tiveram variações positivas, ou seja, inflação. A RMF, ficou em 6º lugar dos percentuais mais altos. Os dados dos outros grupos na passagem dos meses foram: Artigos de residência (-0,81%)

Vestuário (1,15%)

Saúde e cuidados pessoais (0,09%)

Despesas pessoais (0,29%) No acumulado deste ano (janeiro a setembro), a inflação de Fortaleza acumula alta de 3,48% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,10%, acima dos 5,01% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2024, a variação havia sido de 0,30%.

Ao destrinchar todos os subintes, as maiores altas da RMF: Energia elétrica residencial(9,4%)

Maracujá(8,1%)

Manga(7,42%)

Combustíveis e energia (6,92%)

Polpa de fruta (congelada) (4,57%) Tempero misto (3,92%)

Chocolate em barra e bombom (3,73%)

Chocolate e achocolatado em pó (3,68%)

Mamão (3,5%)

Blusa (3,33%)

Serviço de higiene para animais (3,32%)

Carne de carneiro (3,19%)

Pacote turístico (3,15%)

Conserto de aparelho celular (2,8%)

Sabão em pó (2,63%)

Amaciante e alvejante (2,53%)

Mortadela (2,5%)

Sapato masculino (2,5%)

Vestido (2,37%)

Mochila (2,37%) Já as principais baixas sentidas pelos fortalezenses foram observadas em: Tomate (-19,14%) Laranja-pera (-9,59%)

Alho (-8,89%) Cebola(-4,68%) Seguro voluntário de veículo (-4,41%) Peixe-palombeta (-4,14%) Hormonal (-3,33%) Televisor (-2,9%) Sal e condimentos (-2,74%) Refrigerador (-2,48%) Farinha de mandioca (-3,2%) Revestimento de piso e parede (-2,48%) Patinho (-2,46%) Anti-infeccioso e antibiótico (-2,44%) Aparelhos eletroeletrônicos (-2,06%) TV, som e informática (-2,35%) Carne-seca e de sol (-2,34) Acém(-2,32%) Milho-verde em conserva(-2,14%)

Fogão (-2,11%) Inflação no Brasil em setembro No País, três dos nove grupos que integram o IPCA registraram quedas de preços em setembro.