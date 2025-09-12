Azul vai retomar voo Juazeiro do Norte para Recife em outubro

Avião da empresa Azul levanta voo do aeroporto Pinto Martins / Crédito: Glauber Melo Costa/Divulgação

A empresa aérea Azul Linhas Aéreas vai retomar, a partir do dia 5 de outubro de 2025, o voo Juazeiro do Norte, a Recife. A informação foi confirmada em primeira mão, à rádio O POVO CBN Cariri, pelo secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.

O gestor destacou que a volta da conexão direta com Recife é estratégica para a região do Cariri, já que o aeroporto da capital pernambucana é um dos principais centros do Nordeste, oferecendo diversas conexões nacionais e internacionais. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Esse voo de Recife para Juazeiro nos conecta a um aeroporto que tem uma diversidade de voos muito grande”, afirmou o secretário ao repórter Yago Pontes De acordo com o secretário, os voos serão realizados duas vezes por semana. Esta operação da Azul entre Juazeiro do Norte e Recife havia sido suspensa em março deste ano.