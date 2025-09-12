Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Azul vai retomar voo Juazeiro do Norte para Recife em outubro

Azul vai retomar voo Juazeiro do Norte para Recife em outubro

A informação exclusiva foi fornecida pelo secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri
Autor Samira Ribeiro
Autor
Samira Ribeiro Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A empresa aérea Azul Linhas Aéreas vai retomar, a partir do dia 5 de outubro de 2025, o voo Juazeiro do Norte, a Recife.

A informação foi confirmada em primeira mão, à rádio O POVO CBN Cariri, pelo secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.

O gestor destacou que a volta da conexão direta com Recife é estratégica para a região do Cariri, já que o aeroporto da capital pernambucana é um dos principais centros do Nordeste, oferecendo diversas conexões nacionais e internacionais.

"Esse voo de Recife para Juazeiro nos conecta a um aeroporto que tem uma diversidade de voos muito grande”, afirmou o secretário ao repórter Yago Pontes

De acordo com o secretário, os voos serão realizados duas vezes por semana. Esta operação da Azul entre Juazeiro do Norte e Recife havia sido suspensa em março deste ano.

A rádio O POVO CBN Cariri entrou em contato com a Azul para confirmar mais detalhes sobre a retomada do voo, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Veja ainda: Planejando Viagens com Economia 

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Cariri empresas

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar