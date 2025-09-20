Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preço da gasolina vai a R$ 6,29 no CE; veja onde está barato

Preços dos combustíveis mantêm estabilidade; gasolina chega a R$ 6,29 no Ceará

Valor médio do combustível variou entre R$ 5,69 e R$ 6,75 na semana encerrada neste sábado, 20, segundo pesquisa da ANP. Em Fortaleza, valor médio é de R$ 6,31, maior do que Caucaia, cidade vizinha
Autor Samuel Pimentel
Autor
Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os preços dos combustíveis no Ceará mantiveram estabilidade na semana entre os dias 14 e 20 de setembro. No caso da gasolina, o preço médio foi de R$ 6,29 no período, pequena variação negativa em relação ao valor observado na semana anterior, de R$ 6,31, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) em sua pesquisa semanal.

O motorista cearense encontrou a gasolina nos postos de combustível variando entre R$ 5,69 e R$ 6,75.

Em Fortaleza, o preço médio da gasolina foi calculado em R$ 6,29 pela ANP. Na semana anterior era R$ 6,31.

Ao todo, a Agência realizou pesquisa de preço da gasolina em oito municípios cearenses. Além de Fortaleza, os preços médios encontrados foram:

  • Caucaia: R$ 6,18
  • Iguatu: R$ 6,46
  • Itapipoca: R$ 6,72
  • Juazeiro do Norte: R$ 6,30
  • Limoeiro do Norte: R$ 6,37
  • Quixadá: R$ 5,90
  • Sobral: R$ 6,39

Entre as demais opções de combustíveis, condição similar. O diesel S10 teve pequena variação negativa, com preço médio caindo de R$ 5,85 para R$ 5,83 nesta semana. Nas bombas analisadas, os valores ficaram entre R$ 5,43 e R$ 6,79.

Já o etanol chegou a preço médio de R$ 4,98 na semana, variando entre R$ 4,49 e R$ 5,62. Na semana passada, o valor médio era de R$ 4,99.

Leia mais

Houve ainda caso de estabilidade no preço médio. Segundo a ANP, o preço médio do Gás Natural Veicular (GNV) fechou a semana custando R$ 5,15, o mesmo valor da semana anterior.

A pesquisa semanal também fez levantamento dos preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, em botijões de 13 kg. Segundo os dados, o valor médio chegou a R$ 111,63, acima dos R$ 106,76 da semana passada. Isso ocorreu porque houve caso de aumento do preço máximo ao consumidor, que chegou a R$ 129 (na pesquisa anterior era R$ 125), enquanto o preço mínimo permaneceu estável, R$ 99,99.

Confira os preços dos combustíveis no Ceará (entre 14/9 e 20/9)

  • Gasolina
    Preço médio: R$ 6,29 (R$ 6,31 na semana anterior)
    Preço mínimo: R$ 5,69
    Preço máximo: R$ 6,75
  • Etanol
    Preço médio: R$ 4,98 (R$ 4,99 na semana anterior)
    Preço mínimo: R$ 4,49
    Preço máximo: R$ 5,62
  • Diesel S10
    Preço médio: R$ 5,83 (R$ 5,85 na semana anterior)
    Preço mínimo: R$ 5,43
    Preço máximo: R$ 6,79
  • GNV
    Preço médio: R$ 5,15 (R$ 5,15 na semana anterior)
    Preço mínimo: R$ 4,99
    Preço máximo: R$ 5,15
  • GLP - gás de cozinha (botijão de 13 kg)
    Preço médio: R$ 111,63 (R$ 106,76 na semana anterior)
    Preço mínimo: R$ 99,99
    Preço máximo: R$ 129,00
    Fonte: ANP

Petrobras: entenda como são formados os preços da gasolina e diesel | Dei Valor

 

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar