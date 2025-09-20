Preço da gasolina vai a R$ 6,29 no CE; veja onde está barato

Valor médio da gasolina no Ceará manteve estabilidade e fechou a semana custando em média R$ 6,29, segundo a ANP / Crédito: Samuel Setubal

Os preços dos combustíveis no Ceará mantiveram estabilidade na semana entre os dias 14 e 20 de setembro. No caso da gasolina, o preço médio foi de R$ 6,29 no período, pequena variação negativa em relação ao valor observado na semana anterior, de R$ 6,31, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) em sua pesquisa semanal. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O motorista cearense encontrou a gasolina nos postos de combustível variando entre R$ 5,69 e R$ 6,75.

Em Fortaleza, o preço médio da gasolina foi calculado em R$ 6,29 pela ANP. Na semana anterior era R$ 6,31. Ao todo, a Agência realizou pesquisa de preço da gasolina em oito municípios cearenses. Além de Fortaleza, os preços médios encontrados foram: Caucaia: R$ 6,18

Iguatu: R$ 6,46

Itapipoca: R$ 6,72

Juazeiro do Norte: R$ 6,30

Limoeiro do Norte: R$ 6,37

Quixadá: R$ 5,90

Sobral: R$ 6,39 Entre as demais opções de combustíveis, condição similar. O diesel S10 teve pequena variação negativa, com preço médio caindo de R$ 5,85 para R$ 5,83 nesta semana. Nas bombas analisadas, os valores ficaram entre R$ 5,43 e R$ 6,79. Já o etanol chegou a preço médio de R$ 4,98 na semana, variando entre R$ 4,49 e R$ 5,62. Na semana passada, o valor médio era de R$ 4,99.