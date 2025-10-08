Cesta básica de Fortaleza teve maior queda de preços do País

Tomate geralmente é um dos vilões da inflação, mas ficou mais em conta em setembro / Crédito: FERNANDA BARROS

A cesta básica de Fortaleza teve deflação de 6,31% na passagem de agosto para setembro, registrando a maior queda de preços do País. Mas isso não significa que o valor de R$ 677,42 seja o mais em conta. Das 27 capitais analisadas, a Cidade fica no 14º preço mais alto.

Para se ter ideia, Aracaju tem a menor precificação (R$ 552,65), enquanto São Paulo tem a maior (R$ 842,26). Quer ver a variação nos supermercados de Fortaleza? Veja aqui no Agregador de preços do projeto Preço Comparado Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 8 de outubro, por meio da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos, realizada na parceria entre a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O levantamento evidencia que, para adquirir os produtos da cesta básica, o trabalhador fortalezense teve de desprender 98h e 11 minutos de sua jornada de trabalho mensal de 220 horas. Além disso, o gasto com alimentação de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças) foi de R$ 2.032,26 na Capital.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Comparando o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto da Previdência Social (7,5%), o contribuinte de Fortaleza, em setembro de 2025, consumiu 48,24% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Em suma, a deflação da cesta foi influenciada pela queda nos preços de onze produtos. O único a registrar elevação no preço foi o óleo de soja (2,17%). Veja o que barateou:

Tomate (-32,85%) Farinha (-5,65%) Arroz (-3,52%) Banana (-3,49%) Pão (-2,75%) Feijão (-2,13%) Açúcar (-2,13%) Leite (-1,93%) Manteiga (-0,70%) Carne (-0,53%) Café (-0,09%) Cesta básica até o semestre e o ano encerrado em setembro. Com base em setembro, na formação de um semestre até o referido mês, a queda da cesta básica de Fortaleza foi de 6,88%. No acumulado do ano encerrado no nono período do ano já houve inflação de 9,99%. Isto significa que a alimentação básica em setembro de 2025 (R$ 677,42) está mais barata do que em março de 2025 (R$ 727,46) e mais cara do que em setembro de 2024 (R$ 615,92).

No semestre, dos produtos que compõem a cesta básica, nove sofreram reduções em seus preços, dos quais, destacam-se: tomate (-33%), arroz (-21,24%) e farinha (-8,85%). Três itens apresentaram elevações nos preços: café (9,41%), óleo (1,11%) e manteiga (0,24%). Na série de 12 meses, as quedas foram registradas sobretudo em arroz (-26,52%), feijão (-15,64%) e farinha (-15,53%).