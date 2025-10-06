Produtos da agricultura familiar têm redução de até 20,58% nos preços em Fortaleza

Além da queda no mês, o tomate foi o principal destaque do trimestre, com redução de 25,28% / Crédito: Aurelio Alves

Os produtos da agricultura familiar tiveram redução de até 20,58% em Fortaleza no mês de setembro, conforme pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese). Os destaques foram para os produtos de origem vegetal, os quais todos os 26 itens pesquisados apresentaram queda em seus respectivos preços médios, no mês passado. A redução mais significativa foi justamente a do tomate, que caiu exatamente 20,58%.

Entre as quedas, destaque para a do ovo caipira, que caiu 7,15% e os cortes congelados de frango coxa, com redução de 5,215, e sobrecoxa, com queda de 3,86%. Conforme o Dieese, “na primeira metade do mês, os reduzidos níveis de exportação na cadeia do frango no Brasil ainda estavam fazendo com que a oferta de carne de frango no mercado interno permanecesse alta e essa maior oferta criou uma pressão deflacionária no seu preço. Contudo, na segunda metade do mês, foi possível observar leves aumentos no varejo”. “Aliado a isso, a boa oferta de milho ainda faz com que o custo na criação do frango e de outros animais permanecesse, o que vem ajudando a controlar os preços de praticamente todas as carnes”, prossegue a análise do Dieese.

Trimestre No recorte trimestral, entre os produtos de origem vegetal, o tomate segue como o principal destaque, com redução de 25,28%. Na sequência aparecem o feijão de corda, com queda de 15,76%, e o arroz, com redução de 9,78%. Ao todo 17 produtos de 26 tiveram quedas de preços no período que compreende os meses de julho a setembro. Outros nove produtos de origem vegetal tiveram altas. As mais expressivas foram as registradas no preço da abobrinha italiana, que subiu 25,96%, além das abóboras jacaré, com alta de 6,05%, e a leite, com elevação de 5,01%. Já entre os produtos de origem animal, apenas quatro produtos apresentaram alta no período, com os destaques negativos ficando para a sobrecoxa de frango resfriada, com elevação de 2,26%, o pernil suíno, com alta de 0,66%, e o leite tipo C, cujo preço médio subiu 0,61%