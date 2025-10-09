Dia da Criança Fortaleza: potencial é de R$ 308 mi em vendas

Expectativa para o Dia da Criança em Fortaleza foi divulgada nesta quinta-feira, 9 de outubro / Crédito: FERNANDA BARROS

O potencial do Dia da Criança, neste ano, é gerar R$ 308 milhões em vendas no comércio fortalezense. Alta de 8% ante igual período do ano passando, que registrou R$ 285 milhões. Do lado do consumidor, a intenção de comprar presentes se manifestou para 47,9% dos entrevistados, liderando na preferência a busca por brinquedos (63,4%), seguidos de:

Artigos de vestuário e acessórios (25,1%)

Sapatos, sandálias e tênis (6,3%)

Chocolates, doces e bombons (6%)

Jogos de tabuleiros ou educativos (5,5%) Levantamento é do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) Ceará, e foi divulgado nesta quinta-feira, 9 de outubro, por meio da Pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Dia da Criança de 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados evidenciam que o valor médio do gasto com presente é de R$ 213, sendo 23,8% acima do declarado no ano passado. A forma de pagamento mais utilizada será à vista, sobretudo com a utilização do Pix, dinheiro ou cartão de débito (61,3%). O restante, 38,2% das respostas, pretendem partir para o cartão de crédito.

Na lista de datas comemorativas, a Fecomércio aponta que o Dia da Criança se consolida como um dos principais períodos do calendário varejista da Capital, atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Black Friday.



Dentre os locais de compra, a escolha por shopping centers (38,1%) liderou, e na sequência vem centros comerciais (32,5%) e lojas de rua e galerias comerciais (23,8%). Quanto às datas de compra, a maioria (51,9%) não tem um dia específico em mente. No entanto, os sábados (26,0%) são citados como preferidos, seguidos por sexta-feira (9,8%) e domingo (7,4%). Conforme as conclusões da pesquisa, a informação pode orientar estratégias de promoção e eventos de vendas aos finais de semanas, quando o comércio deverá experimentar maior movimentação.

Sobre comemorar a data, 32,7% dos consumidores afirmaram que o farão, sobretudo em residência de família (38,9%), praias (21,9%) e parques de diversão e praças (17,4%). Cláudia Brilhante, chefe de Gabinete e diretora Institucional da Fecomércio Ceará, frisa que o Dia da Criança não representa apenas um aumento nas vendas, mas também reforça a importância das datas comemorativas para o comércio varejista especialmente para pequenos e médios negócios, que se beneficiam do aumento temporário na demanda. “Além disso, o comportamento de pagamento à vista indica uma mudança no perfil financeiro dos consumidores, possivelmente relacionado a uma maior prudência em relação ao crédito”, complementou.

