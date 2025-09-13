Preço médio do etanol cai R$ 0,06 em uma semana e fica abaixo dos R$ 5,00 no Ceará

Etanol se beneficia de safra positiva da cana-de-açúcar, que se reflete em queda de preço do produto / Crédito: Samuel Setubal/ Especial para Jornal O Povo

O preço médio do etanol vendido no Ceará teve uma queda expressiva na última semana, de 1,1%, descendo a barreira psicológica dos R$ 5,00. Com isso o valor médio do litro caiu de R$ 5,05 para R$ 4,99 nos últimos sete dias. O valor mais em conta pode ser encontrado em Caucaia, onde é comercializado a R$ 4,49 e o mais caro é encontrado em Itapipoca, onde custa R$ 5,62. Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já o valor médio do botijão de 13 kg do gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha) praticamente recuperou a alta registrada na semana anterior de R$ 2,77, ou 2,5%. A queda nos últimos sete dias foi apenas ligeiramente inferior à elevação anterior, da ordem dos $ 2,74, ou pouco mais de 2,4% de redução, indo de R$ 109,50 para 106,76 em um espaço de sete dias. Sobre esse movimento quase pendular, com forte alta seguida de forte queda, Bruno Iughetti lembra que “ele obedeceu ao posicionamento do petróleo cru no mercado internacional. Nós tivemos uma queda no preço do petróleo cru. Consequentemente, isso afetou todos os derivados, especialmente o gás liquefeito”. “Ao mesmo tempo, a oferta desse produto pelos países produtores está se fazendo notar de uma maneira bastante ampla. Isso em decorrência da guerra entre alguns países produtores por excelência do gás”, disse referindo-se aos conflitos na Ucrânia e em Gaza.