Supergasbras recebe licença da Semace para instalar Terminal de GLP no Pecém

Um terminal portuário da distribuidora mundial Supergasbras, voltado ao recebimento, armazenamento, distribuição e comércio de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), recebeu uma licença de instalação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Com validade até 2 de julho de 2028, as negociações em torno da licença já eram discutidas desde abril do ano passado, quando o superintendente da Semace, Carlos Alberto, e a diretora da Diretoria de Controle e Proteção Ambiental (Dicop), Emanuelle Leitão, receberam representantes da Supergasbras e o diretor de engenharia do CIPP, Fábio Abreu.

Na ocasião, a companhia do grupo holandês SHV Energy apresentou um Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) do projeto, cujo intuito era avaliar se havia, de fato, viabilidade ambiental para o empreendimento, bem como definir as melhores opções de locação para o Terminal, conforme comunicado pela pasta governamental.