Réveillon de Fortaleza vai gerar 186 mil postos de trabalho, diz Prefeitura

Neste ano, festa não vai ter fogos. Drones irão fazer o jogo de luzes para marcar a virada do ano Crédito: Fábio Lima

Os três dias de comemoração do Réveillon de Fortaleza deve gerar 186 mil postos de trabalho, de acordo com projeções da Prefeitura de Fortaleza. A festa deve movimentar R$ 3,4 bilhões na economia da Capital. “Fortaleza está sempre entre os destinos mais procurados em várias plataformas de buscas de viagens. Para recebermos esses turistas, precisamos atender suas expectativas", ressaltou o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, em nota. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele destaca ainda o trabalho de capacitação feito pelo Município para que os habitantes da cidade pudessem aproveitar as oportunidades de negócios que as comemorações da virada do ano trazem.

Play

“Somos o maior PIB do Nordeste pelo 4º ano consecutivo, de acordo com os dados do IBGE. Crescemos 12,7% no comparativo com o ano anterior e estamos trabalhando para fortalecer o nosso turismo, que é um importante indutor da nossa economia. Fortaleza também tem se destacado no âmbito do emprego e renda, o que tem impactado diretamente no PIB da cidade (R$ 73,4 bilhões)", afirmou. Boas expectativas do setor produtivo Ao portal da Prefeitura de Fortaleza, representantes do setor produtivo demonstraram que o Réveillon desperta boas expectativas. Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), a projeção é de uma ocupação de 97%. "Termos três dias de atrações aqui em Fortaleza e atrações de peso de alto nível é realmente um grande diferencial. Isso faz diferença para a decisão das pessoas de onde vão passar o ano novo e vai cada vez mais solidificando Fortaleza como um grande destino para a virada do ano", comentou Régis Medeiros, presidente da ABIH-CE.