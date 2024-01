Sem orçamento, Prefeitura de Maranguape não realizará festa de Réveillon

O prefeito de Maranguape, Átila Câmara (Solidariedade), anunciou nesta terça-feira, 26, que a Prefeitura do Município não realizará festa pública de Réveillon para a virada de 2024. A informação foi confirmada em uma transmissão ao vivo pelo prefeito, que afirma que a decisão foi tomada por “questões financeiras”.

“Algumas pessoas me perguntando se vai ter Réveillon. Não, esse ano a gente não vai fazer o Réveillon, devido ao planejamento financeiro da Prefeitura. Esse ano foi um ano muito desafiador, um ano muito complicado do ponto de vista financeiro”, disse o prefeito, em transmissão ao vivo realizada no Instagram.

Respondendo a perguntas de seguidores, o prefeito destaca ainda que, por conta de questões financeiras, a gestão resolveu priorizar outras festividades para o ano de 2023, como a festa de Natal e o próprio aniversário de Maranguape.