Réveillon de Fortaleza 2024 terá 3 dias de festa; veja os shows confirmados

Expectativa da Prefeitura de Fortaleza é que o Réveillon atraia 600 mil turistas Crédito: FCO FONTENELE

A festa de Réveillon de Fortaleza terá 17 atrações musicais nacionais distribuídas em 3 dias de festas que vão se apresentar no aterro da Praia de Iracema, com queima de fogos e muita festa. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT) em evento promovido em São Paulo exclusivamente para divulgar a virada de ano da Capital. "Ousadia de estarmos aqui abrindo o coração de Fortaleza para o mundo", disse o prefeito, que contabilizou R$ 3 bilhões em renda e 600 mil turistas na cidade no período. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sarto falou que a expectativa é de que o turista passe cinco dias em Fortaleza. Já o ticket médio estimado é de R$ 1 mil por pessoa, segundo ele. A prefeitura ainda espera um investimento de R$ 12 milhões de patrocinadores.

O montante deve cobrir todos os shows e atrações regionais ainda vão ser confirmadas, de acordo com o prefeito. Confira as atrações do Réveillon de Fortaleza Roberto Carlos

Marisa Monte

Péricles

Titãs

João Gomes

Xand Avião

Mari Fernandes

Taty Girl

Wesley Safadão

Alok

Bell Marques

Marina Sena

Luisa Sonza

Ney Matogrosso

Murilo Huff

Camila Marieta

Giovana Bezerra Réveillon de Fortaleza: adivinhação Mais cedo, a Prefeitura ainda publicou nas redes sociais dicas para que a população adivinhasse quais seriam as atrações. Olha se você adivinhou: Post foi compartilhado pela Prefeitura nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram @PrefeituradeFortaleza O lançamento oficial da festa acontece hoje, 24, em um evento em São Paulo - o principal destino emissor para o Ceará -, para representantes do setor de turismo, imprensa, empresários e investidores, com apoio e presença do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O próprio prefeito José Sarto (PDT) vai conduzir os anúncios. A intenção de divulgação na região Sudeste também é de garantir patrocínios para pagar o cachê dos artistas que se apresentarão no palco do aterro da Praia de Iracema. Mais de R$ 10 milhões investidos em turismo Esta é a segunda vez que a cidade contará com uma festa estendida. A ação faz parte da estratégia nacional do executivo municipal que tem como objetivos captar novos investimentos e atrair turistas.

Ao todo, R$ 10 milhões foram investidos pelo município nos últimos 12 meses no que é considerado o maior plano de marketing de turismo da história de Fortaleza, pelo executivo municipal. Para o período de virada do ano, a Prefeitura de Fortaleza planeja trazer cerca de 600 mil turistas, 10% a mais que o registrado no Réveillon de 2023, quando cerca de 550 mil pessoas vieram à cidade. Turismo aquecido Ele lembra que essa é uma estratégia para atrair mais visitantes na alta estação, convidando a permanecer por mais tempo na Capital, mas também para captar novos investimentos e gerar muito mais oportunidades.