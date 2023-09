Réveillon de Fortaleza 2024: mais de 600 mil turistas previstos e mais de R$ 3 bi

A Prefeitura prospecta a chegada de 10% a mais de visitantes no evento em Fortaleza, com lançamento nacional para imprensa em São Paulo

Em pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo da capital, 75% do público consistia em turistas nacionais, especialmente de São Paulo e Brasília. O levantamento aconteceu entre os dois dias de festa do ano passado.

A Prefeitura de Fortaleza projeta o lançamento nacional do Réveillon 2024 na capital do Ceará para o dia 24 de outubro. A divulgação ocorre em São Paulo e busca atrair 10% a mais de visitantes em relação ao ano anterior.

A estratégia nacional de apresentação da Prefeitura para a imprensa, setor turístico e investidores busca não apenas aumentar a visibilidade no País e atrair visitantes, mas “garantir os patrocínios que no Réveillon passado pagaram os cachês dos artistas”, informa comunicado do Executivo.

Réveillon 2024: Alok foi atração do ano anterior

As atrações do Réveillon 2023 em Fortaleza previram 18 apresentações no Aterro da Praia de Iracema nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022.

Entre os que artistas que participaram do evento, estavam o DJ Alok, Luan Santana, Luísa Sonsa e Xand Avião.

