Produtos para Réveillon têm variação maior que 90%, diz Procon Fortaleza

Produtos utilizados para ceia de Ano Novo podem ter variação de mais de 90%, quando comparado os itens no local mais barato com o mais caro, segundo a pesquisa realizada pelos Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Um grupo que tem alta variação são de aves, suínos e peixes. Os que estão com maior variação são bacalhau, pernil, ave chester e peru. O bacalhau lidera com 84,08%, indo de R$ 124,89, na Maraponga, a R$ 229,90, no Meireles. O pernil está com diferença de 80,56%, indo de R$ 20,99, no Jangurussu a R$ 37,90, no Passaré.

A ave chester mostra variação de até 51,04%, custando R$ 24,49, no Meireles e R$ 36,99, no Jacarecanga. O peru é o que traz menor diferença, 48,11%, sendo encontrado por R$ 23,49, no Centro e R$ 34,79, no Jacarecanga.