Réveillon 2024: Roberto Carlos volta a Fortaleza para show gratuito

Nesta terça-feira, 24, a Prefeitura de Fortaleza anunciou a programação oficial da festa de Réveillon 2024. Um dos eventos mais esperados pelos fortalezenses e turistas, a festa irá contar com show gratuito de Roberto Carlos.

O retorno do Rei à Capital para apresentação durante o réveillon acontece cinco meses após o show realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO). Anteriormente, Roberto Carlos fez show no ano de 2018, também no CFO.

Com três dias de festa, a virada de ano em Fortaleza irá acontecer no Aterro da Praia de Iracema. O evento gratuito também terá shows de Luísa Sonza, Marina Sena e João Gomes.