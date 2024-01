Políticos celebram decisão de Sarto de fazer Réveillon com drones em vez de fogos

Réveillon 2024 terá drones ao invés de fogos de artifício segundo informou o prefeito José Sarto (PDT) ao O POVO. Na foto, apresentação do ano anterior no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Políticos cearenses comemoraram a notícia veiculada nesta semana de que a festa da virada do Réveillon de Fortaleza contará com um show de luzes, com drones no céu da Praia de Iracema, ao invés de fogos de artifício. O anúncio foi feito pelo prefeito, José Sarto (PDT), em entrevista durante visita institucional ao O POVO na última quinta-feira, 21. Nos comentários das postagem do O POVO no Instagram, o vereador Gabriel Biologia (Psol), a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e o deputado federal Célio Studart (PSD) celebraram a decisão de mais um ano sem fogos de artifício barulhentos.

“Excelente iniciativa. Os animais, idosos e pessoas com deficiência agradecem!”, comentou Gabriel, que faz oposição à gestão Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Célio Studart, que ocupa o cargo de secretário da Proteção Animal do Ceará, na gestão do governador Elmano de Freitas (PT), comemorou a decisão. “Excelente! Fortaleza está dando um bom exemplo com esta decisão! Os fogos barulhentos são prejudiciais aos animais, autistas e idosos. Tenho lutado na Câmara dos Deputados para aprovar nosso projeto que proíbe a utilização em todo o país. Basta!”, afirmou. Já Larissa Gaspar, que também faz parte de grupo que é oposição ao prefeito Sarto, lembrou que a medida ocorre após um projeto de sua autoria, aprovado ainda em 2021 na CMFor, que proíbe fogos de artifício barulhentos e artefatos similares com estampido em Fortaleza. “Importante conquista do nosso mandato quando Vereadora de Fortaleza! Não aos fogos barulhentos!”, escreveu. A proposta lembrada pela parlamentar é o Projeto de Lei (PL) 500/2017 e proíbe a utilização de fogos de artifício com estampido na Capital. A medida tornou-se a Lei Nº 11.140 e foi sancionada no dia 13 de julho de 2021 por Sarto.