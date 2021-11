Black Friday 2021: veja lista de lojas com promoção

A Black Friday 2021 acontece oficialmente nesta sexta-feira, 26 de novembro (26/11). O evento ganhou força no Brasil nos últimos anos e tem se expandido para além da última sexta de novembro, conquistando diversos consumidores, notoriamente aqueles que preferem a comodidade das compras feitas online.

São muitas as estratégias usadas pelas empresas para atrair potenciais clientes e realizar o propósito da Black Friday: queima de estoque por preços mais chamativos. Dentre os departamentos com promoções na Black Friday, a Loja Americanas mantém ofertas diárias com descontos tanto no aplicativo, no site ou nas lojas físicas, além de produtos com pelo menos 50% de cashback com pagamento feito por meio do super app Ame Digital.

Ao longo das últimas semanas, O POVO publicou matérias com as principais ofertas divulgadas por algumas lojas; confira abaixo um compilado dessas publicações:

Black Friday 2021: lojas e produtos com promoção

