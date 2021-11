Black Friday 2021: Promoções de shoppings do Ceará dão até 90% de desconto

Shoppings de Fortaleza já estão com promoções para a Black Friday 2021, que acontece nesta sexta-feira, 26. Os descontos variam entre 50%, 70% e 90%, além de campanhas de Natal, sorteios com prêmios, e vendas feitas no formato online, também com benefícios.

Confira os descontos

Black Friday 2021 no North Shopping e Via Sul Shopping

Entre os dias 26 e 28 de novembro, os shoppings North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping e a Ancar Ivanhoe, administradora dos empreendimentos, lançam a promoção “Black Friday: Feita para especialistas em ofertas”.

Durante o período, os shoppings do grupo vão oferecer cupons de até 90% de desconto no aplicativo de 17 centros comerciais da rede. Ao todo, serão mais de 120 produtos contemplados na ação.

Como participar da promoção?

Para participar, o cliente deverá resgatar os cupons de até 50% até o fim da campanha ou aproveitar as super ofertas com promoções de até 90%, com limite de um cupom por CPF e prazo de uma hora para garantir o produto com maior desconto.

Campanha de Natal

Além disso, o North Shopping Fortaleza está com uma campanha promocional de Natal. A campanha sorteia um apartamento da Moura Dubeux Engenharia e um Jeep Renegade zero km, válido para compras a partir de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

A ação já está em andamento e segue até o dia 31 de dezembro. Os cupons fiscais podem ser cadastrados na Loja de Trocas (Piso 3), ao lado da San Paolo, com funcionamento de segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos, de 11h às 21h.

Os clientes que apresentarem o aplicativo do shopping na troca de cupons têm chances em dobro. O regulamento completo e as lojas participantes estão no site www.northshoppingfortaleza.com.br

Horário de Funcionamento

Ancar Ivanhoe

North Shopping Fortaleza

North Shopping Jóquei

North Shopping Maracanaú

Via Sul Shopping

Sexta (26) e Sábado (27) - das 09h às 22h

Domingo (29) - das 12h às 22h.

Black Friday 2021 no Shopping RioMar

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy estão em liquidação com a campanha “Happy Friday'', que segue até o domingo, dia 28 de novembro, com descontos de até 70% nas lojas físicas e online.

Intitulada de Happy Friday, ao todo, a campanha vai envolver 3,2 mil lojas nos centros de compras do Grupo JCPM: RioMar Recife, Fortaleza, Kennedy, Aracaju, Shopping Jardins, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping.

Além das ofertas, os consumidores poderão aproveitar o frete grátis para as compras realizadas nas plataformas de vendas RioMar Online (www.riomarfortalezaonline.com.br e www.riomarkennedyonline.com.br ).

Horário de Funcionamento

Sexta (26/11) e sábado (27/11):

Lojas, quiosques e operações de alimentação, das 9h às 22h.

Domingo (28/11):

Lojas e quiosques, das 12h às 21h.

Operações de alimentação, das 10h30 às 22h.

Black Friday 2021 no Shopping Del Passeo

O Shopping Del Paseo também participa da Black Friday, e até a próxima segunda-feira (29), diversas lojas do empreendimento estarão participando da ação com descontos de até 70%.

Entre as marcas participantes, estão: Mundo Verde, Athos, Produção, Itamaraty, Óticas Carol, PBKids, Livraria Leitura, Vivara, Lojas Americanas, entre outras. Algumas lojas da Praça de Alimentação, como a Empório Brownie, também estarão participando com promoções especiais para o período.

As lojas participantes da Black Friday irão operar em horário especial durante este fim de semana. A exemplo da Lojas Americanas, que vai funcionar nos dias 24, 25, 26, 27 e 29 de novembro, de 08h às 22h e no domingo (28), das 10h às 21h, com acesso pela portaria do Mercadinhos São Luiz. O Shopping também estará com horário ampliado na sexta-feira (26) e no sábado (27), com abertura a partir de 09h.

Durante a sexta-feira (26), o estacionamento será gratuito para os clientes que realizarem a partir de R$ 150,00 em compras. Para validar a gratuidade do cartão, basta se dirigir ao posto de troca da campanha de Natal, localizado no Piso L1 e depois ir a um dos guichês de estacionamento disponíveis nos pisos S1 ou S2 para liberar a saída.

Campanha de Natal

Além disso, em comemoração aos seus 21 anos de funcionamento, o Shopping Del Paseo está promovendo a campanha "Tudo aqui é Natal". Desde o dia 19 de novembro, a cada R$ 100,00 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a duas viagens para Gramado com acompanhante e 20 vales compras no valor de R$ 2.000,00, cada, para utilização em qualquer loja do Shopping Del Paseo. Compras realizadas aos finais de semana geram números da sorte em dobro.

Além do sorteio, os clientes que realizarem a partir de R$ 500,00 em compras irão ganhar uma caixa de som bluetooth personalizada. A promoção garante um brinde por CPF e é válida de 19 de novembro de 2021 a 03 de janeiro de 2022 ou enquanto durarem os estoques. O posto de troca será no Piso L1 e seguirá o mesmo horário de funcionamento do Shopping.

Como participar da campanha?

Para participar, o consumidor deve baixar o aplicativo do Del Paseo na loja de aplicativos do celular e fazer o cadastro com CPF, nome, data de nascimento, e-mail e telefone de contato. Em seguida, na aba campanha, é necessário cadastrar a nota fiscal.

Mais sobre a Black Friday 2021

