Antes de fechar, hipermercado faz última Black Friday com queima de estoque

A marca Extra Hiper será descontinuada e está realizando a sua 10ª e última edição da Black Friday com mistura de queima de estoque. Já a bandeira Extra continuará em operação. Serão 48 horas de descontos (25 e 26/11) de ofertas nos modelos de hipermercado ou no e-commerce (www.clubeextra.com.br).

Na Capital, a bandeira Extra Hiper fica no Montese, Mister Hull, Parangaba, Iguatemi e Aguanambi.

Conforme a empresa, há possibilidade de Entrega Express ou Clique e Retire, para recebimento no mesmo dia. Neste ano, o foco será em Eletro, Bazar e Têxtil, com ofertas, por exemplo, na linha de lazer, bicicletas e brinquedos com 50% de desconto. Há também ofertas nas categorias de bebidas e alimentos com destaque para cervejas, vinhos e itens de cesta básica, os considerados de primeira necessidade.

No setor de Eletro, o parcelamento poderá ser em até 30 vezes sem juros nas compras acima de R$ 500 nos cartões Extra ou em até 10 vezes sem juros nos demais cartões de crédito. Itens alimentares podem ser pagos em até seis vezes sem juros também nos cartões da marca.

Veja algumas ofertas do Extra Hiper no Ceará

Todos os vinhos e espumantes importados - Leve 4 Pague 2 (desconto aplicado no produto de menor preço)

Bicicleta Colli Sparta Aro 29 na cor branca De R$ 1.399,98 Por R$ 699,99

Caixa térmica Mor 34 litros na cor vermelha De R$ 119,98 Por R$ 59,99

Whisky Escocês Ballantine’s Finest 1L De R$ 96,99 Por R$ 62,99

Todas as cachaças com 25% de desconto

