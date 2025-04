Por que comer peixe na Sexta-feira Santa? Entenda tradição religiosa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pode comer carne na Sexta-feira Santa?



Segundo as tradições católicas, não se come carne na Sexta-feira Santa, data em que é celebrada a Paixão de Cristo. A prática de não comer carne no dia que lembra a morte de Jesus está em consonância com o cânone 1.251 do Código de Direito Canônico da Igreja.

“Guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as determinações da Conferência episcopal… na quarta-feira de Cinzas e na sexta-feira da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo”, afirma o texto.

Ou seja, a proibição da carne de boi e a substituição pelo peixe não estão expressas no código, mas tornaram-se parte da tradição. Inclusive, é citado que o fiel pode ser abster “de outro alimento” no período.