Páscoa: conheça os símbolos, seus significados e tudo sobre a data

A Páscoa não seria a mesma sem um coelho, a caça aos ovos e cestas festivas. Além do significado religioso, a história por trás do coelho e dos ovos de Páscoa envolve uma mistura de rituais pagãos, tradições cristãs e folclore europeu do século XIX.

A data tradicional para celebrar a Páscoa é o domingo. Trata-se de uma festa móvel, com datas que variam conforme alguns fatores. Em resumo, a Páscoa pode ocorrer entre 22 de março e 25 de abril. Em 2025, a data da celebração será 20 de abril, segundo o calendário gregoriano.