Bacalhau na Semana Santa: receitas simples e diferentes para fazer em casa

Bacalhau gratinado com molho branco é uma das receitas práticas de se fazer na Semana Santa / Crédito: FCO FONTENELE

Na Semana Santa, o bacalhau é tradição nas mesas brasileiras, especialmente na Sexta-Feira Santa, quando muitas famílias optam por pratos sem carne vermelha. Com isso, a procura cresce e o aumento da demanda reflete a importância do bacalhau no período. Há também a busca por receitas que atendam tanto a tradição quanto à necessidade de praticidade na cozinha.

Desde versões gratinadas até opções com ingredientes mais baratos, é possível combinar sabor e criatividade para transformar o almoço em um momento ainda mais especial. Confira abaixo cinco receitas simples e diferentes para fazer e inovar em casa nesta Semana Santa. Escondidinho de bacalhau para a Semana Santa Clássico da culinária brasileira com um toque especial: bacalhau refogado com temperos, coberto por um purê cremoso de batata e gratinado no forno com queijo derretido por cima.

Ingredientes Purê:



600 g de batata descascada e picada



1 colher de sopa de manteiga



1/2 xícara de chá de leite



Sal a gosto



Água para cozinhar



Queijo muçarela ralado para gratinar Recheio: 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado



1 cebola picada



2 dentes de alho picados



1 tomate picado



1/2 xícara de chá de azeitona picada



Azeite e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Em uma panela, cubra a batata com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra a água e amasse bem. Adicione a manteiga, o leite e o sal. Misture bem e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o bacalhau, o tomate e a azeitona e refogue por alguns minutos. Finalize com o cheiro-verde. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com metade do purê, coloque o recheio de bacalhau por cima e cubra com o restante do purê. Finalize com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar levemente por cima.

Ovo de Páscoa: VEJA receitas simples e diferentes para fazer em casa Moqueca de bacalhau para a Semana Santa Versão elegante e simples do prato baiano, a moqueca de bacalhau combina o bacalhau com leite de coco, tomate, cebola e pimentões, cozinhando até o molho ficar aromático e encorpado.

Ingredientes 1 kg de bacalhau dessalgado e desfiado



1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado



1 pimentão verde sem sementes e fatiado



1 cebola descascada e fatiada



1 xícara de chá de azeitona preta picada



4 dentes de alho descascados e picados



1 tomate sem sementes, sem pele e fatiado



300 g de molho de tomate



400 ml de leite de coco



Sal, azeite de dendê e azeite de oliva a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o bacalhau desfiado, os pimentões, a azeitona e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte o molho de tomate, o leite de coco e o azeite de dendê e cozinhe por mais 10 minutos. Adicione sal, se necessário.