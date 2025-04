Ovos de Páscoa sem lactose, sem glúten e mais para quem tem restrições

A Páscoa sugere renovação e isso também vale para os hábitos alimentares, como ovos de chocolate para quem tem restrições / Crédito: Pexels / iStock

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de pontos de venda de ovos de Páscoa saudáveis em Fortaleza, confira algumas receitas que seguem restrições alimentares e monte seu próprio cardápio. Síndrome do Intestino Irritável: ENTENDA o que é a dieta low FODMAP e como funciona

Confira locais em Fortaleza que oferecem Ovos de Páscoa inclusivos Diversos empreendimentos da capital cearense apostam em receitas alternativas, que respeitam diferentes tipos de restrições sem abrir mão do sabor. Confira algumas opções: Empório Charis Oferece ovos sem lactose, sem glúten, sem açúcar e veganos.



Preços: R$ 43 a R$ 79,80

Instagram: @emporiocharis Império Doce

Apresenta ovos veganos com recheio de brigadeiro de leite de coco, casca de chocolate amargo e cobertura de morangos.

Preços: R$ 70 a R$ 95

Instagram: @imperiodoce Ale Felix Patisserie

Opção com chocolate belga vegano, recheado com brigadeiro de cacau e ganache de chocolate ao leite com coco fresco. Sem lactose e ingredientes de origem animal. Preço: R$ 120

Instagram: @alefelixpatisserie Cacao Confeitaria Saudável Mais de 10 sabores que seguem dietas sem lactose, glúten, polióis e açúcar.



Preços: R$ 149,90 a R$ 225,90

Instagram: @cacaosaudavel Nüsse Special Nuts Ovo Cajutella funcional e vegano como destaque da Páscoa.

Preço: R$ 149,90

Instagram: @nüssecafe Jardins Gourmet Catálogo recheado de opções zero glúten, zero lactose, zero açúcar e zero proteína do leite.

Preços: R$ 149,90 a R$ 199,90

Instagram: @jardinsgourmet La Dulce Vita Confeitaria Saudável

Opções sem glúten, sem lactose e sem açúcar.



Preços: R$ 82,90 a R$ 189,90

Instagram: @ladulcevitaoficial Levemente Alimentação Equilibrada

Ovos com ingredientes zero lactose e zero açúcar.

Preços: R$ 75,90 a R$ 89,90

Instagram: @levemeente Lua Osório Confeitaria Saudável

Oferece ovos veganos sem leite e sem açúcar refinado.

Preços: R$ 159,90 a R$ 185,90

Instagram: @lua.osorio LEIA MAIS | 7% dos brasileirossão são veganos