Semana Santa: Igreja Católica se prepara para viver o ápice de sua fé; entenda

Também chamada de “ Semana Maior ” pela Igreja Católica, a Semana Santa representa o ápice da fé cristã. Nesse período, cristãos ao redor do mundo celebram os chamados “Mistérios da Salvação”, que fazem memória aos últimos dias de Jesus antes de ser crucificado.

Após o Domingo de Ramos, inicia-se o chamado “Tríduo Pascal”, que vai da Quinta-feira Santa até a Vigília Pascal, no sábado à noite.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Domingo de Ramos abre a Semana Santa. Foi nesse dia que Cristo fez sua entrada messiânica em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo como o Salvador, o Filho de Deus.

Celebrada desde os primeiros séculos do cristianismo, a Semana Santa tornou-se o período mais importante dentro do calendário cristão, especialmente para os católicos — superando até mesmo o Natal.

Segundo o padre Rafhael Maciel, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida no Montese, “a Semana Santa é a semana mais importante para todo o cristianismo , pois nela recordamos os eventos centrais da nossa fé: o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Por isso se chama Semana Santa, Semana Maior.”

Quinta-feira Santa

Neste dia, é celebrada a Missa da Ceia do Senhor, que recorda a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Um dos rituais litúrgicos mais simbólicos é o Lava-Pés, que rememora o gesto de humildade de Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos antes de ser entregue ao calvário.

“As leituras dessa noite levam os fiéis a meditar sobre o amor com que Jesus mesmo nos amou, o que fica ainda mais visível com o gesto do Lava-Pés, em todo o seu significado de serviço ao próximo”, afirma o padre Rafhael.