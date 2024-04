5 receitas vegetarianas para a Páscoa

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Leve a panela ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos, até as batatas ficarem al dente. Retire do fogo, descarte a água e deixe as batatas esfriarem. Reserve.

Em uma panela, em fogo médio, refogue no azeite a cebola e o alho até dourar. Coloque os pimentões , os tomates e o tempero baiano. Refogue mais um pouco e acrescente o leite de coco, o azeite de dendê e o molho de tomate. Ferva em fogo baixo por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o palmito, a azeitona e o sal e misture bem. Cozinhe por 7 minutos. Sirva com a salsinha picada e aproveite.

Que tal comemorar a Páscoa com um almoço especial e sem ingredientes de origem animal? A diversidade e o sabor delicioso dos pratos vegetarianos é a prova de que é possível fazer receitas incríveis e, até mesmo, recriar aquelas tradicionais. Então, confira as receitas que separamos para você!

Em uma frigideira, coloque o azeite, leve ao fogo médio para aquecer e frite o alho-poró e a cebola-roxa até murchar. Retire do fogo e reserve. Em seguida, esfregue o alho em uma assadeira untada com azeite. Coloque as batatas na assadeira, espalhe o alho-poró e a cebola roxa por cima, salpique com alecrim e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, salpique com salsinha e sirva.

Bolinho de espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre

200 g de feijão-branco cozido e amassado

1 cebola picada

2 colheres de sopa de sementes de gergelim

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Em seguida, adicione o espinafre e cozinhe, mexendo de vez em quando, até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Deixe esfriar e reserve.

Em um recipiente, coloque o feijão e acrescente o refogado de espinafre, o gergelim e misture até obter uma massa homogênea. Modele os bolinhos com as mãos e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 10 minutos ou até dourar. Retire do forno, espere esfriar e sirva.