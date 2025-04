Paixão de Cristo: veja programação da Prefeitura de Fortaleza para Semana Santa 2025

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), divulgou a agenda de celebrações em alusão à Semana Santa 2025. Com 24 projetos, entre espetáculos da tradicional Paixão de Cristo e outras manifestações populares, as apresentações devem acontecer até o dia 20 de abril em bairros de todas as regionais.

Iniciada no último sábado, 12, no calçadão do Vila do Mar, a programação conta com 12 espetáculos de teatro e 12 exibições culturais. Além das peças teatrais, a tradicional “malhação de judas” e programação infantil, levam para as ruas e praças as tradições populares da Cidade.