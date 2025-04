Nesta Páscoa, quem quer economizar ou apostar na criatividade pode investir em receitas de ovos caseiros / Crédito: Pexels / poliana paliari

A Páscoa, celebrada após a Quaresma, simboliza a ressurreição de Jesus Cristo na tradição cristã, mas também preserva elementos de origens mais antigas, como os ovos e o coelho. Antes do cristianismo, ovos decorados eram ofertados como símbolo de fertilidade, força e fartura, representando desejos de prosperidade nas colheitas. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Os ovos de chocolate surgiram apenas no século XVIII, com a popularização do cacau na Europa, mas passaram a ser vendidos de forma industrializada no século XIX, influenciados pela cultura de consumo americana.

Semana Santa: quando começa e o que acontece em cada dia? VEJA

No Brasil, a tradição chegou no século XX. Hoje, é possível observar essa estrutura cultural de consumo dos ovos de Páscoa em quase todas as lojas de comércio alimentício. Um levantamento preliminar feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) indica que os ovos de chocolate estão 9,52% mais caros neste ano. A alta é menor do que a registrada em 2024, quando esses produtos tiveram avanço de 10,33% nos preços às vésperas da Páscoa. Com a elevação registrada neste ano de 2025, a alta acumulada dos ovos de Páscoa nos últimos três anos chegou a 43%. Ainda segundo a sondagem, o chocolate teve alta de 27,09% neste ano.

Portanto, para algumas pessoas, uma versão caseira do ovo de Páscoa é uma boa opção. Isso porque, além de econômica, pode ser uma atividade divertida e uma forma carinhosa de presentear amigos e familiares. Além disso, para quem deseja uma renda extra, os ovos caseiros podem ser uma oportunidade de negócio. Confira abaixo algumas receitas simples e diferentes para fazer em casa nesta Páscoa. CONFIRA também: Ovos de Páscoa sem lactose, sem glúten e mais para quem tem restrições



Ovo de Páscoa: veja receitas simples e diferentes para fazer em casa Aprenda como fazer ovo de Páscoa caseiro, recheado e até no pote para economizar e se divertir Crédito: Pexels / Geovane Souza 1. Ovo de Páscoa tradicional recheado A versão mais clássica pode ser feita com poucos ingredientes. Basta derreter o chocolate, moldar nas formas apropriadas e rechear com brigadeiro, beijinho ou outro doce de sua preferência. Ingredientes:

500g de chocolate ao leite ou meio amargo 1 lata de leite condensado 1 colher de sopa de manteiga 2 colheres de sopa de chocolate em pó Modo de preparo:

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Com uma colher, espalhe o chocolate na forma de ovo e leve à geladeira até endurecer. Repita o processo para formar uma camada mais grossa. Para o recheio, prepare um brigadeiro tradicional com leite condensado, manteiga e chocolate em pó. Recheie o ovo e finalize com mais chocolate para selar. 2. Ovo de colher com brownie Ideal para quem gosta de sobremesas mais encorpadas, o ovo de colher com brownie combina texturas e sabores.