Ovo de Páscoa com alho negro? Conheça criação de hotel de luxo em Paris

Conheça o ovo de Páscoa com alho negro, novidade na Páscoa francesas que pode custar cerca de R$ 630 / Crédito: Reprodução/Instagram @AnneCoruble

Você imaginaria saborear um ovo de Páscoa com alho? Essa combinação inesperada é uma novidade criada pela chef pâtissière Anne Coruble, do luxuoso hotel The Peninsula Paris, na capital da França. Para a celebração da Páscoa de 2025, a confeiteira desenvolveu uma receita peculiar batizada de "Ebony Treasure" (Tesouro de Ébano): um doce com formato de cabeça de alho e um ingrediente incomum na confeitaria: o alho negro.

Quanto custa o ovo de Páscoa com alho negro? O exclusivo ovo de chocolate "Ebony Treasure" é vendido por 95 euros, o equivalente à cerca de R$ 630 na cotação atual. A produção é limitada e disponível somente por encomenda antecipada, com um prazo mínimo de 72 horas. A venda está disponível até o dia 22 de abril, no hotel The Peninsula Paris. Quais são os ingredientes do ovo de alho negro? O ovo é moldado com formato realista de uma cabeça de alho, com oito "dentes" recheados individualmente. Veja ingredientes: Alho negro caramelizado e cristalizado



Chocolate ao leite 60% de cacau de Madagascar



Avelãs tostadas do Piemonte, na Itália



Ganache cremosa de alho negro



Pralinê de avelã

Como é feito o ovo de Páscoa com alho? A chef Anne Coruble combinou técnicas de alta confeitaria com elementos naturais e artísticos. O ovo é montado em camadas, começando com o chocolate ao leite e preenchendo cada “dente” com ganache aveludada e pralinê crocante. A finalização é feita com acabamento fosco que lembra a textura do alho natural.

De onde vem o alho negro? Diferentemente do parece, o alho negro não é outra espécie de hortaliça, mas um processo de tratamento, sem aditivo ou conservante, que pode durar até 40 dias de maturação.