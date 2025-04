Por que o boneco de Judas é queimado na Semana Santa? Entenda tradição

O boneco, confeccionado com materiais simples e acessíveis, ganhou papel social e político além do religioso; saiba mais sobre a tradição popular.

A queima do boneco de Judas durante a Semana Santa é uma tradição centenária que atravessa gerações e fronteiras. Com raízes no cristianismo e ressignificada por diferentes culturas, a prática continua viva em várias regiões do Brasil e também em países como México e outros de tradição católica.

Mas afinal, por que Judas é malhado e queimado no Sábado de Aleluia? Entenda o significado, a origem e mais dessa tradição popular.