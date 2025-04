Semana Santa: quando começa e o que aconteceu em cada dia?

A Semana Santa de 2025 começa com o Domingo de Ramos; veja o que acontece em cada dia / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Semana Santa é considerada sagrada para os cristãos. O período é considerado pela Igreja Católica como diferente dos outros porque é um momento para meditação e aprofundamento da fé. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp As datas mudam a cada ano, sendo calculada a partir da Quarta-feira de Cinzas, que ocorre após o Carnaval. Para determinar o Domingo de Páscoa, somam-se 46 dias à data da Quarta-feira de Cinzas e assim a Semana Santa é determinada.

Leia mais Missa da Semana Santa: veja programação em igrejas de Fortaleza Sobre o assunto Missa da Semana Santa: veja programação em igrejas de Fortaleza Semana Santa: datas em 2025 A Semana Santa de 2025 começou nesse domingo, 13 de abril, com o Domingo de Ramos, e termina no domingo seguinte, 20 de abril, com o Domingo de Páscoa. Semana Santa: o que aconteceu em cada dia? Durante esse período, as leituras realizadas nas missas e os significados apresentam a trajetória de Jesus na semana, apontando o anúncio da morte e a traição de Judas, por exemplo. Domingo de Ramos (13/04) Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Domingo de Ramos abre a Semana Santa, pois celebra a entrada de Jesus Cristo, em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a Paixão, a Morte e a Ressurreição.

Este domingo é chamado assim, porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde o Senhor passaria montado num jumento. Segunda-feira Santa (14/04) Neste dia, proclama-se, durante a Missa, o Evangelho segundo São João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia para fazer a última visita aos amigos. LEIA TAMBÉM | Papa Francisco diz que Igreja Católica deve adotar domingo fixo para a Páscoa

Terça-feira Santa (15/04) A mensagem central deste dia passa pela Última Ceia, pois, segundo a Bíblia, Jesus sente e anuncia a traição de Judas e as fraquezas de Pedro. Quarta-feira Santa (16/04) Em muitas paróquias realiza-se a “Procissão do Encontro”, na qual os homens saem com a imagem de Nosso Senhor dos Passos e as mulheres saem de outro ponto com Nossa Senhora das Dores. Acontece, então, o encontro entre a Mãe e o Filho. Quinta-feira Santa (17/04) A data simboliza diversos acontecimentos para os católicos como a bênção dos santos óleos usados durante todo o ano pelas paróquias e a Santa Missa da Ceia do Senhor que dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da Última Ceia.