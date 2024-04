Vizinhos do Mickey? Conheça o casal que morou escondido dentro da Disney por mais de 15 anos

Como o casal foi morar na Disney

Em 1950, o casal fez uma apresentação que chamou a atenção de Harper Goff Harper Goff (1911-1993) era um artista e designer de produção. Ele era integrante da banda Firehouse Five Plus Two, em que tocava banjo. Na Disney, atuou como roteirista de "Vinte Mil Léguas Submarinas", para o qual projetou o Nautilus, submarino do Capitão Nemo. No mesmo ano em que faleceu, Goff foi nomeado Disney Legend (Lenda da Disney). . Ele, então, recomendou a Walt Disney que também prestigiasse a exibição dos Pope.

O parque ainda não tinha sido inaugurado, mas Disney e o irmão Roy pretendiam incluir animais entre as atrações do local. Eles perceberam que, para que isso fosse possível, seria necessário apoio e orientação profissional.

Foi dessa forma que, após assistirem a um show de Dolly e Owen em 1952, os irmãos firmaram contrato com eles. A partir daquele momento, o casal, por três anos, ficou alojado no Walt Disney Studio, em Burbank, cidade do sul da Califórnia.