Disney recria voz de Robin Williams em curta especial dos 100 anos

Celebrando nesta segunda-feira, 16, cem anos de fundação, a Disney promove diversas programações especiais para comemorar a data. Uma das ações inéditas foi o curta “Era Uma Vez um Estúdio”, lançado exclusivamente no streaming da Disney+.

Reunindo os personagens clássicos das inúmeras produções audiovisuais criadas ao longo dos 100 anos, o curta apresenta os vilões, princesas e heróis em novas animações que surpreenderam os fãs.

Um desses momentos foi a volta do Gênio da Lâmpada, personagem que foi dublado por Robin Williams em “Aladim”, de 1992. A “volta” do personagem para o curta especial contou com a voz original do ator, que faleceu em 2014.