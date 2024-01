Com filme na Netflix, Zack Snyder alfineta Disney: ‘Mais criativo'

De Zack Snyder, "Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo" é a nova aposta da Netflix do gênero fantasia

Considerado um dos cineastas mais importantes da atualidade, Zack Snyder irá lançar um novo filme de ficção científica. Com estreia marcada para o dia 22 de dezembro, “Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo” é a nova aposta da Netflix do gênero fantasia.

Acompanhando a misteriosa Kora, que é a única esperança de sobrevivência de uma pacata colônia localizada em uma lua distante após ser atacada pelo exército do Mundo-Mãe, o filme chegou a ser comparado com a saga “Star Wars”.

“Não só tive mais criatividade, mas também projetei tudo agora. O universo inteiro”, declarou Zack em entrevista à NBC. O diretor havia oferecido o roteiro primeiramente para a Disney, mas foi rejeitado. Com a recusa, Snyder levou o filme para a Netflix, onde afirmou ter tido mais “liberdade criativa”.