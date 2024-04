Idosa comemora aniversário de 106 anos no parque da Disney na Flórida

O aniversário de 106 anos da norte-americana Magnolia Jackson foi comemorado de forma especial. A centenária ganhou uma festa no resort Walt Disney World, com balões coloridos e a presença dos personagens célebres Mickey e Minnie Mouse.

Segundo a administração do resort, Magnolia foi a um jogo de futebol americano do time Florida Classic no outono e se afeiçoou pela apresentação de Mickey Mouse no evento. Depois disso, o amor pela Disney cresceu, assim como a vontade de comemorar o aniversário no Walt Disney World.

Com amigos e familiares, Magnolia foi até o resort no dia 13 de março, um dia antes do seu aniversário. Ela ganhou um bolo confeitado com magnólias e uma tiara prata de princesa. A embaixadora do resort Shannon Smith-Conrad afirmou que era possível sentir “o amor que ela tinha no coração e a animação” de estar no local.