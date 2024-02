Ex-atriz da Disney, Bridgit Mendler vira CEO de empresa espacial

A ex-artista é co-fundadora e CEO da start up que tem como objetivo acompanhar o crescimento da indústria espacial. Essa é a mais nova atualização no currículo de prestígio da estadunidense, que tem entre os feitos o título de mestre no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) , uma licenciatura em Direito e um Phd em Filosofia, ambos pela Harvard .

A ex-estrela da Disney Bridgit Mendler tornou-se CEO de uma empresa focada em satélites. A novidade foi anunciada pela própria artista em publicação no seu perfil do X (Twitter), nesta segunda-feira, 19.

Atualmente com 31 anos de idade, Bridgit Mendler foi protagonista de produções da Disney, como a série “Boa sorte, Charlie” (2010) e o filme “Lemonade Mouth” (2011), além de ser cantora e compositora, tendo lançado “Hello my name is…” em 2011, álbum no qual a maioria das canções são de sua autoria.



