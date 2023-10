Disney completa 100 anos com sonhos mágicos e realizações para toda a família

Considerado o lugar onde os "sonhos se realizam", os parques da Disney são o resultado físico e em larga escala dos 100 anos do conglomerado estadunidense que atua nas esferas do cinema, televisão, música e animação.

Fadas, princesas, animais falantes, castelos encantados… Um pouco de purpurina, orelhas de rato, fogos de artifício e canções que marcaram gerações ecoando em um grande espaço. Celebrando um século de fundação nesta segunda-feira, 16, a The Walt Disney Company segue com intensa programação de aniversário em todos os seus produtos.

Compartilhando as memórias criadas no Mundo Mágico da Disney, a graduanda de Engenharia de Produção relembra a primeira ida ao parque em Orlando, no estado da Flórida, nos EUA.

Atualmente com seis complexos de parques instalados nas cidades do Estados Unidos (Orlando e Califórnia), China (Xangai e Hong Kong), Japão (Tóquio) e França (Paris), a Disneylândia chega a receber cerca de 17 milhões de visitantes em seu principal parque - o Magic Kingdom, localizado em Orlando, na Flórida, que foi fundado em 1971 - durante um ano, conforme pesquisa divulgada pela Themed Entertainment Association.

A jovem de 28 anos de idade detalha que já foi seis vezes e conheceu os parques Epcot (focado na tecnologia), Hollywood Studios (com atrações e exibições dos filmes clássicos) e Animal Kingdom (voltado ao mundo animal), além do Magic Kingdom .

"A minha primeira vez foi na Disney Paris. Lá eu comemorei 33 anos de idade. Foi exatamente no dia do meu aniversário, o que teve um significado imenso para mim. Essa viagem em particular significou muito por vários motivos pessoais, então, ter a chance de estar na Disney para o meu aniversário fez com que tudo fosse ainda mais sentido e vivido", relembra Mariana Serafim.

Tendo visitado o parque localizado na capital da França duas vezes, Mariana explica que "não precisa ser megafã da Disney para se emocionar".

"É simplesmente incrível ver os personagens que fazem parte da vida de todo mundo, até na Carreta Furacão. Não dá, sabe, Disney é Disney e o Mickey 'é o Boss', brinca.

Na última passagem pelo local, ocorrida em agosto deste ano, a médica veterinária compartilhou o momento com os pais e sua irmã mais nova e recorda que a "magia da Disney" sensibilizou toda a família.

"Eu sabia que ia ser especial por estarmos juntos, mas eu não tinha certeza se ia ser proveitoso para quem não é megafã, como papai e a Luana [irmã dela]. Mas quando a parada final veio e eu vi todo mundo tendo uma ligação com algum personagem (fiquei sabendo nesse dia que o papai é fã da Elsa), foi inexplicável.".

Foto: Arquivo Pessoal/Mariana Serafim Mariana Serafim e sua família visitaram o parque da Disney e vivenciaram um momento mágico

Assim como Larissa e inúmeras outras pessoas mundo afora, Mariana cresceu acompanhando e adorando as histórias das princesas e dos diversos personagens que complementam o universo da Disney. Mesmo focado no público infantil, a "magia Disney" alcança e sensibiliza a todos.

"A magia da Disney é você se identificar com algo ou tudo quando está lá. Para mim, a magia começou ainda na porta. Para o papai foi ver a Elsa [de 'Frozen'], para a minha mãe foi entrar na casa da Branca de Neve e para Luana foi o Star Wars Experience. É um sonhozinho que você só conhecia pela TV e depois está ali na sua frente, pegando e vivendo. É clichê, mas é o sonho tornado real e palpável", afirma.

