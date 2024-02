Disney inicia parceria com Fortnite avaliada em U$1,5 bilhões

Ingressando com o universo da Disney dentro dos campos de batalha do Fortnite. Parceria entre Disney e Epic Games foi anunciada nesta quarta-feira, 7

Caracterizado como o maior investimento em jogos da empresa, a Disney engata em parceria com a Epic Games, criadora do Fortnite.

Com um investimento de aproximadamente 1,5 bilhões de dólares, o objetivo é criar um mundo interativo, dentro do jogo Fortnite, com personagens da Disney e de outras franquias do grupo, como Marvel, Pixar, Avatar e Star Wars.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A parceria entre as empresas foi anunciada nesta quarta-feira, 7. Dentro do Fortnite, os jogadores poderão criar seus próprios jogos e histórias, usufruindo de inúmeros personagens icônicos do universo Disney.